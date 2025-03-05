SASKİ, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için Çark Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı. Yazlık bölgesine kadar uzanan hat boyunca ot biçme ve atık temizliği yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Çark Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Yazlık bölgesinden başlayan ve dere boyunca devam eden temizlik ile sinek ve haşere oluşumuna neden olan otlar biçilirken, dere kenarına atılan çöpler ise titizlikle toplandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Çark Deresi’nin doğal güzelliğinin korunması için vatandaşlardan daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Açıklamanın devamında, "Şehrimizin sembolü olan Çark Deresi’nin temiz kalması için hepimize sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızdan çevreye karşı daha hassas olmalarını ve keyifle geçirdikleri vaktin ardından atıklarını çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.