Sakarya’da bir fabrika içerisinde alçıpan duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza ve yangınların yanı sıra sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor. Ekipler bu kez ise fabrika içerisinde alçıpan arasına sıkışan yavru kedinin imdadına yetişti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.