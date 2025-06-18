Çankırı’da AFAD tarafından düzenlenen tatbikatta kurum personelleri, yangınlara müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından, Çankırı Ilgaz Kız Yurdu, Çankırı Ilgaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kurşunlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personellerine, yangın ve yangın sırasında tahliye süreçleri ile ilgili eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta personeller, yangın esnasında tahliye ve yangına yangın tüpüyle müdahale etmeyi uygulamalı öğrendi.