TÜİK tarafından yayınlanan ‘Yapı İzin İstatistikleri’ne göre, 2024 yılı Ekim-Aralık ayları arasında Çankırı’da yapı ruhsatı verilen bina sayısı 161, daire sayısı 2 bin 378 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Ekim ve Aralık ayları arasına dair yapı izin istatistiklerini yayınladı. Çankırı’da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2024 yılının Ekim-Aralık arasında bina sayısı 161, daire sayısı 2 bin 378, toplam yüzölçümü ise 344 bin 248 metrekare oldu. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri ise 2024 yılının Ekim-Aralık ayları arasında bina sayısı 149, daire sayısı bin 84, toplam yüzölçümü ise 166 bin 343 metrekare oldu. Çankırı’da yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 344 bin 248 metrekare iken bunun 234 bin 530 metrekaresi konut, 13 bin 113 metrekaresi konut dışı ve 96 bin 605 metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.