Çanakkale’de ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale’de ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale’nin Çan ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinden Hurma Köyüne giden Halil İbrahim Özdoğan yönetimindeki 17 RU 333 plakalı ticari araç ile Çanakkale’den Çan istikametine giden Ali Öz yönetimindeki 17 PH 475 plakalı otomobil Hurmaköy sapağında çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile şarampole uçan ticari araç ile otomobilde maddi hasar oluştu. Araçlardaki Cahit G. ile İlhan K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.