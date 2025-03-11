Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alana zarar gördü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 27 arazöz ve su ikmal aracı, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi, 4 dozer ve toplamda 153 personelle yangına karadan müdahale edildi.

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Yangın, ekipleri yoğun müdahalesinin ardından saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA