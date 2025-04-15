Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan don olayının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Biga’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan zirai don olayının ardından sahaya indi. Özellikle meyve ağaçları ve ekilen çeşitli ürünlerde etkili olan donun üreticilere verdiği zararın belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlatıldı.

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Hafta sonu ülke genelinde yaşanan zirai don hadisesi ile ilgili olarak tüm ekiplerimiz sahada, muhtarlarımız ve üreticilerimizle iletişim hâlinde çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Ekipler, don olayının etkilediği bölgelerde incelemelerini sürdürürken, üreticilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına süreç titizlikle yürütülüyor.