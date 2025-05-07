Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, üreticilerin ekili dikili alanlarında saha çalışması ve bilgilendirmeler yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü ekipleri Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde üreticilerin ekili ve dikili alanlarında saha çalışması gerçekleştirdi. İllerde başta hububat, ayçiçeği ve kanola ekili alanlar incelendi. Üreticilere ekili dikili alanları, kuraklığın zararları, zirai donun zararları, bitki hastalık ve zararları konularında inceleme, eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Saha incelemelerinde analiz edilen veriler üreticilerle paylaşıldı. Üreticiler sonuçlar karşısında bilgilendirilerek almaları gereken tedbirler konusunda uyarıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından konu ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında ise saha çalışmaları ve tespitlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği şeklinde ifadeler yer aldı.