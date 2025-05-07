Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO), Aydın Murat-Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini, teknik gezi kapsamında ağırladı.

Gerçekleştirilen teknik gezi programı çerçevesinde, katılımcılara Sultanhisar MYO Balcıoğlu ve Doğu Yerleşkeleri tanıtılarak, sınıflar, konferans salonu, kütüphane ve çeşitli eğitim-öğretim alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Tanıtım turu esnasında öğrenciler, meslek yüksekokulunun fiziki ve teknik altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program, Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne yapılan ziyaret ile devam etti. Ziyaret kapsamında bölümün atölyeleri, makine ekipmanları, teknik donanımı ve uygulama alanları detaylı şekilde tanıtıldı.

Ziyaret programının devamında Öğretim Görevlisi Niyazi Bingül tarafından, öğrencilere yükseköğretim vizyonu, kariyer planlaması ve sektörel istihdam imkanlarına ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Ardından, Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sinan Bayık, bölümün öğretim programı, ders içerikleri ve mezunların kazandığı mesleki yeterliliklere dair detaylı açıklamalarda bulundu.

Program sonunda öğrenciler, kendilerine sunulan bilgilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.