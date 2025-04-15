Çanakkale’de 49’uncu Turizm Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Turizm Haftası, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Çanakkale’mizde de turizmin gelişmesine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve turizmin çok yönlü yapısını toplumumuzun tüm kesimlerine anlatmak amacıyla kutladığımız 49’uncu Turizm Haftası vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası ve şanlı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı mekânda gerçekleştirdiğimiz çelenk töreni ile Turizm Haftamızı başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Turizm, yalnızca bir sektör değil; kültürün, barışın, anlayışın ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aracıdır. Bu topraklar, sahip olduğu tarihi zenginlikler, doğal güzellikler ve kültürel miras ile yalnızca ülkemizin değil, dünyanın göz bebeğidir. Bu kapsamda, şehrimizin kültürel birikimini daha görünür kılmak ve ziyaretçilere özgün deneyimler sunmak amacıyla oluşturduğumuz kültür rotaları, kentimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri bütüncül bir yaklaşımla tanıtmak açısından büyük önem taşımaktadır. Her bir rotamız, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi kültürel bir yolculuğa davet etmektedir" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.