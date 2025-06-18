Çanakkale’nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet kullanan şahıslara toplam 56 bin 673 TL idari para cezası verildi.

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye sokacak şekilde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet ile yarış yapan iki şahıs jandarma tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların trafikte kullandıkları 4 adet plakasız motorsiklet ekipler tarafından yediemine teslim edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 56 bin 673 TL idari para cezası uygulandı.