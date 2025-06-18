Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve hızla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.37’de Orhaneli ilçesine bağlı, Girencik Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangına çevre illerden de gelen destek ekipleriyle birlikte 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araç ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle ekiplerin işini zorlaştıran yangın, yoğu çabaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.