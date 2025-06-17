Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Saat 17.15 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA