Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar ormanlık, 40 dekar zirai alan zarar gördü.
Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 2 dekar orman, 40 dekar zirai alan zarar gördü.
Kaynak: İHA