Denizli’de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü kadına hakaret ve sinkaflı küfürler eden kadın, yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

"’Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçundan şüpheli gözaltına alındı"

Denizli Valiliğinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; ’Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.