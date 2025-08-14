Çanakkale Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle "Sürü Köpeklerine Mikroçip Takılması ve Kimliklendirilmesi Projesi" çerçevesinde ücretsiz mikroçip takma işlemi ile beraber kuduz aşılaması çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle "Sürü Köpeklerine Mikroçip Takılması ve Kimliklendirilmesi Projesi" yürütülüyor. Proje çerçevesinde sürü köpeklerine ücretsiz mikroçip takma işlemi ile beraber kuduz aşılaması çalışmaları devam ediyor.