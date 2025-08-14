Mardin’in Derik ilçesinde bir evden çalınan çelik kasa ve içerisindeki 3 milyon lira değerindeki altın, jandarma ekiplerince hayvan gübresi yığınının altında gömülü halde bulundu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Mahallesi’nde bir evden çelik kasa ve içerisindeki altınların çalındığı ihbarı üzerine Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan kasa ile 3 milyon lira değerindeki altınlar, evin bahçesinde hayvan gübresi yığınının altına gömülü şekilde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Altınlar, sahibine teslim edildi.