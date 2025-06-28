Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Güvenlik Haftası, düzenlenen etkinlikle Polis Denizevi Sosyal Tesisleri’nde kutlandı.

Özel Güvenlik Haftası nedeniyle Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü Özel Güvenlik Şube Müdürülüğünce kutlama etkinliği düzenlendi. Programa, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale’de bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeli katıldı. Kutlama, Polis Denizevi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kutlama programında yaptığı konuşmada, "Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak bizler sahada 7/24 görev yaparken siz, bin 500’e yakın özel güvenlik personeli ile bizim en büyük destekçilerimizden biri oluyorsunuz. Bizim mahalle mahalle, kurum kurum gözümüz kulağımız sizlersiniz" dedi.

Program KAAN Uygulaması üzerinden etkin şekilde ihbarda bulunan 11 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.