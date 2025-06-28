Muğla kültürünü en iyi yansıtan unsurlardan biri olan düğün yemekleri, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali ile dünyaya tanıtılacak.

28-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Ticaret Borsası iş birliği ve Slow Food Muğla Topluluğu organizasyonuyla hayata geçirilecek.

Festival; Muğla’nın tarihi dokusunu barındıran Arasta Çarşısı, Kurşunlu Camii Meydanı, Yağcılar Hanı ve Zahire Pazarı gibi alanlarda düzenlenecek ve geleneksel düğün yemekleri kültürü, yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılacak.

Festival öncesinde gala gecesi düzenlendi

Festival öncesinde Muğla’da bir restoranda düzenlenen gala gecesinde, yurt dışından gelen konuklar ve yerel temsilciler bir araya geldi.

Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, gecede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Slow Food Muğla Topluluğu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu özel gecede bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizi, 28 Haziran Cumartesi günü, yani yarın, Menteşe’nin kalbi olan tarihi Arasta bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece bir festival düzenlemek değil. Aynı zamanda Muğla’nın geleneksel düğün kültürünü ve mutfağını tanıtmak, tanıtırken de yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Arasta’yı gastronomi, kültür ve sanatın merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir kentin ruhu, geleneklerinde, sokaklarında ve yemeklerinde yaşar. Bu doğrultuda başta Muğla Büyükşehir Belediyemiz, Menteşe Belediyemiz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız ve Muğla Ticaret Borsamız olmak üzere, festivalimize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, festival sürecinde bizimle yoğun mesai harcayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanımız Celal Cem Dengiz ve ekibine de özel bir teşekkür borçluyuz. Bugüne kadar Slow Food Muğla Topluluğu olarak Menteşe’nin zengin kültürel mirasını sanatla, gastronomiyle ve yerel üretimle buluşturan birçok etkinlik düzenledik. Şimdi ise o etkinliklerin en kapsamlısı olan bu festivalimizde; geleneksel düğün törenlerinden uluslararası yemek atölyelerine, çocuk tiyatrolarından sanat sokaklarına ve konser etkinliklerine kadar dopdolu bir içerikle sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise konuşmasında festivalin sadece bir yemek etkinliği olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu akşam burada sadece bir festivalin gala gecesinde değiliz. Bu akşam emeğin, kültürün ve dayanışmanın ardından burada hep birlikte bir sofra kuruyoruz. Slow Food hareketi sadece bir gıda hareketi değil; aynı zamanda bir yaşam felsefesi, bir direniş biçimi ve toprakla barış içinde yaşama çağrısıdır. Bu hareket bize diyor ki: Yavaşla, sakin ol, toprağa kulak ver, üreticiyi hatırla ve yediğin lokmanın kıymetini bilerek yaşa. Düğünler bizim kültürümüzde yalnızca iki insanın birleştiği törenler değildir. Aynı zamanda iki ailenin, iki köyün, bazen iki şehrin bir araya geldiği toplumsal dayanışma alanlarıdır. Düğün sofraları ise sadece yemek yenen yerler değil; neşenin, muhabbetin, geleneklerin, emeğin ve iyi niyetlerin paylaşıldığı özel alanlardır. İşte biz de bugün bu kıymetli sofrayı, bugünün ruhuyla, yeniden sizlerle birlikte kuruyoruz. Bu festival aracılığıyla geleneksel kültürümüzü yaşatıyor, gelecek kuşaklara taşıyoruz"