Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan yangın sezonu öncesi orman yollarında hummalı bir çalışma başlatıldı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, hem mevcut yol ağında bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor hem de yeni yollar açarak orman içi ulaşımı güçlendirmeyi hedefliyor. Bayramiç İlçe Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yangın sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, ormanlarımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mevcut yol ağımızda kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattık. Bu kritik süreçte, ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlanması ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale imkanının artırılması önceliğimizdir. Eş zamanlı olarak, ormanlık alanlarımızın daha etkin yönetimi ve erişilebilirliğinin artırılması hedefiyle yeni yol ağımızı genişletme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Bu önemli çalışmalarımızın merkezi olan Kumludüz Orman İşletme Şefliği’nde, yeni yol yapımına büyük bir özveri ve titizlikle devam ediyoruz. Bu sayede hem mevcut yollarımızın standartlarını yükseltmeyi hem de ormanlarımızın derinliklerine ulaşımı kolaylaştıracak yeni güzergahlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalar, sadece yangınla mücadeledeki etkinliğimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda orman kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimine de önemli katkılar sağlayacaktır" denildi.