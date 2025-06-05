Çanakkale’de ilk kez Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde denen cerrahi yöntemle 15 yaşındaki çocuğun kalbindeki 4 santimetrelik doğumsal delik kapatıldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nden ameliyat hakkında yapılan açıklamaya göre; 15 yaşındaki çocuğun, polikliniğe müracaatı üzerine yapılan tetkikler sonucu kalbinde 4 santimetrelik Atrial Septal Defekt (doğumsal delik) tespit edildi. Meme altından yapılan kesiyle gerçekleştirilen operasyonda hastanın göğüs kemiği açılmadan tedavi edildi. Bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde hastaların konforu en üst düzeye çıkarken iyileşme süreçleri de önemli ölçüde hızlanıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Dr. Engin Gürcü ve Dr. Buğra Destan tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonrasında çocuk, tedavisi ardından kısa sürede taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

Tedavi edilmemesi erken yaşta kötü sonuçlar doğurabiliyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Engin Gürcü, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, "Hastanemizin çocuk kardiyoloji polikliniğine müracaat eden çocuk hastaya yapılan ekokardiyografi ve tetkikleri sonucunda Atrial Septal Defekt (ASD) tanısı konuldu. Kalbinde yaklaşık 4 cm’lik doğuştan olan delik olduğunun tespit edilmesi üzerine, hastaya bilgilendirme yaptık.ASD, kalbin sol ve sağ kulakçığı (atriyum) arasında kan geçişine izin veren bir delik bulunması durumudur. Kan akış yönü, sol kulakçıktaki temiz kanın, sağ kulakçıktaki kirli kana karışması şeklindedir. Kalbin sağ kulakçığına ve buradan da sağ karıncığına ve akciğer atardamarına fazla kan gitmesi söz konusudur. Bu durumda, kalbin sağ kulakçık ve karıncığında genişleme ve akciğer atardamar basıncında artış meydana gelir. Tedavi edilmeyen hastalarda 30-40 yaş civarında, kalp kapaklarında yetersizliklere ve ritim düzensizlikleri ile birlikte beyine pıhtı atması nedeniyle felç geçirmeye neden olabilir. Kalp yetmezliği gelişebilir" dedi.

Bu yöntemle hastalar daha kısa sürede iyileşiyor

Çanakkale’de denen bu yöntemin hastalarda daha kısa sürede iyileşme sağladığını belirten Dr. Engin Gürcü, "Standart açık kalp ameliyatı, göğüs kafesinin ön kısmının tamamıyla açılması yoluyla yapılır. Çok zor bir teknik olan meme altından yapılan kesi ile gerçekleştirilen bu tür operasyon uygulanan hastalarımız daha kısa zamanda hastaneden çıkar ve hatta çok kısa bir sürede normal günlük yaşantısına dönebilir. Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Erdinç Öz , Çocuk Kardiyolojisi uzmanlarımız Dr. Derya Aydın ve Dr. Doğan Çağrı Tanrıverdi ile birlikte hastanın kalbindeki deliğin kapalı yöntem olan anjiyografik şemsiye yöntemi ile kapatılamayacak kadar büyük olduğu, bu nedenle açık kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. Başarılı geçen ameliyat sonucu hastamızı şifa ile hastanemizden taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Hasan Keser ise başarılı geçen ameliyat ile ilgili şunları aktardı: "Genç hastamıza ilimizde ilk kez uygulanan bu teknik sayesinde başarılı bir sonuç elde edildi. Hastamızın sağlığına kavuşarak ayrılması bizler için çok önemli. Emeği geçen uzman hekimlerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."