Çanakkale’nin Merkez ve Lapseki ilçelerinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Merkez ve Lapseki ilçelerini kapsayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryoya göre 8 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da Merkez ilçeye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyü merkezli 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedilme alanı Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçeleri olarak belirlenen deprem tatbikatında 6 enkaz çalışması, yangın, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) ve tahliye senaryoları canlandırıldı.

Tatbikatta Çanakkale Merkez ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Lise Caddesi’nde bir bina depremde hasar almış bir duruma getirilerek, içerisinde arama çalışmaları gerçekleştirildi. Deprem sonrası hasar alan bina ve çevresindeki çalışmalar için alana ambulans, UMKE, AFAD, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirildi. UMKE ekipleri alana gelir gelmez ’sahra hastanesi’ kurulumunu sağladı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencileri depremzede canlandırmalarını yaparak tatbikata katıldı. Senaryoda ilk olarak göz ile arama gerçekleştiren ekipler, sonuç alamayınca ses ile aramaya başladı. Ses ile arama esnasında ses çıkaran ekipmanları kapatıp çevredekilerden sessiz olmaları istendi. Ses ile aramada bina içinden bir depremzede fark edilerek kurtarıldı. UMKE ekipleri tarafından binadan çıkarılan depremzede ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kentin 9 farklı noktasında planlanan tatbikat Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçelerinde farklı çalışmalarla devam edecek.