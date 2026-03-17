Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yola çıkan '57'nci Alay' korteji, Gelibolu'ya ulaştı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl nedeniyle 18 Mart'ta düzenlenecek törene katılmak üzere '57'nci Alay' korteji 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünden törenle yola çıktı. 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen kortejde gaziler ve öğrencilerden oluşan 57 gönüllü bulunuyor. Kortej 4 gün boyunca süren yolculuklarının ardında ellerinde Türk bayraklı flamaları ve pankartlarıyla Gelibolu'ya ulaştı. İlçede, 57'nci Alay Komitesi coşkuyla karşılandı. Kortej yürüyüşünü şehir merkezindeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.