Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğrencileri Müberra Can ve Esma Reyyan Yıldız, Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde il genelinde düzenlenen şiir ve hikaye dallarındaki yarışmalarda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümü nedeniyle il genelinde düzenlenen yarışmalarda şiir dalında Müberra Can, hikaye dalında ise Esma Reyyan Yıldız il birincisi oldular. Öğrencilerin başarısı, okulunda büyük bir sevinçle karşılandı. Okul yönetimi ve öğretmenleri öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Öğrencilerin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Hisarcık Şehitler Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, "Öğrencilerimizin bu başarısı, okulumuzun eğitim kalitesini bir kez daha göstermiştir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kılıç, dereceye giren eserlerin ülke geneli değerlendirme için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini, öğrencilerin eserlerinden ülke geneli derece beklediklerini söyledi.

Müberra Can ve Esma Reyyan Yıldız okul idaresi tarafından Başarı Belgesi ve Başarı Madalyası ile ödüllendirildiler.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, "Öğrencilerimizin bu başarısı, ilçemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.