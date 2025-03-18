Kırşehirli Çanakkale Gazilerinden bir tanesi olan Osman Karalar, Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez’in yaptığı araştırmalar sonucu mezarı bulunan gazi Osman Karalar’ın kızı Gülşen Bayram Gürler, babasından Cumhuriyet Tarihini öğrendiklerini söyledi. Gürler, "Babam 1314 tarihinde Kırşehir’de doğmuş ve askerlik çağı geldiğinde askere katılmış. Hatıralarında Enver Paşa’nın birliğinde olduğunu soğuk hava ve açlıkla mücadele ettiklerini anlatırdı" dedi. Cumhuriyetin Kuruluş zorluklarını babasından dinlediğini aktaran Gürler, "Vatanın kurtuluşunda her asker gibi babam da büyük rol oynadığını aktarırdı. Kurtuluş Savaşı madalyasıyla birlikte gazi unvanını da adlı" diye konuştu.

Aileyle temas kuran ve mezarında gazi için duada bulunan Dönmez, "Gazi Osman Karalar; Sarıkamışta, Conk Bayırı Muharebesinde, Sakarya’da , Afyonda ve Anadolu’nun birçok noktasında göğsünü siper etmişti. Tek amacı hain ve emperyalistlerin vatan topraklarına girmemesini sağlamamaktı" şeklinde konuştu.

Gazi Karalar, yapılan duanın ardından hatıralarıyla mezarı başında anıldı.