Karabük’teki Türkiye’nin en büyük blok ormanlarında sonbahar renkleri hakim oluyor

Karabük’teki Türkiye’nin en büyük blok ormanlarında sonbahar renkleri hakim oluyor

Çanakkale Boğazı, sabah saat 06.00’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

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