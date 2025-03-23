Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 4’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

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Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 4’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İHA