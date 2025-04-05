Tokat’ta inşaat alanında çamura saplanan kamyon kontrolden çıkıp 10 metreden düşerek ters döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Tokat Valiliği yeni hizmet binası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü, kum yüklü 06 EAA 051 plakalı Mercedes marka kamyonu ile şantiye girişinde çamura saplandı. Birden çamurdan kurtulan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre aşağı düşerek ters döndü. Kaza sırasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.