Dilovası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki tüm camilerde genel temizlik çalışması başlattı.

Soğuk hava şartları nedeniyle camilerdeki halıların daha hızlı kuruması için kuru köpük sistemi kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde halılar kısa sürede temizlenip kuruyarak cemaatin ibadetine hazır hale getiriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayı boyunca camilerde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.