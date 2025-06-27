DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin 27. Cittaslow üyesi seçilmesinden dolayı, Cittaslow Türkiye Ofisi ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Denizli’nin Çameli ilçesi, Sakin Şehir (Cittaslow) unvanını alarak Cittaslow Türkiye Ağına katıldı. Güney Kore’nin Wando Adası’nda düzenlenen Cittaslow Ulusal Meclisinde, resmi üyelik sertifikası Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindeki heyete takdim edildi.

Üyelik sürecini başarıyla tamamlayan Çameli heyeti, Türkiye’ye dönüşlerinde Cittaslow Türkiye Ofisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, başvuru dosyaları teslim edilerek önümüzdeki dönemde yürütülebilecek projeler ve iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, Başkan Arslan ve Çameli heyetini makamında ağırladı. Görüşmede, Cittaslow sürecine verilen destekten dolayı teşekkür eden Arslan, bu sürecin yerel kalkınma açısından önemine vurgu yaptı. Başkan Muhittin Böcek ise doğayla uyumlu, insan odaklı ve sürdürülebilir yaşam anlayışını teşvik eden Cittaslow hareketinin Türkiye’de yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda yerel kalkınma, çevre duyarlılığı ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda karşılıklı iş birliği mesajları verildi.