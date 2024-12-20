Denizli’nin Çameli ilçesinde Mevlana Haftası nedeniyle Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen sema gösterisine öğrenciler hayran kaldı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Mevlana Haftası nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı, davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Anma töreni okul öğrencilerinden Abdülaziz Yaygın’ın okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz, Mevlana kültürü ve Mevlana’nın hayatıyla ilgili öğrencilere bilgi verdi. Sinevizyon gösterisi ve okul öğrencilerinden Cevdet Özcan’ın okuduğu şiirle program devam etti. Neyzen Selma Koçoğlu’nın konseri eşliğinde Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yunus Çağdaş’ta şiir okudu.

Semazenler sahne aldı

Konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından Pamukkale Mevlana Organizasyon Derneği semazenleri, öğrenciler için sema gösterisi yaptı. Sema gösterisinde Denizli’nin ilk kadın semazeni Ümran Halcı’da yer aldı. Denizli’nin ilk kadın semazeni semazen başı Ümran Halcı, “7 -17 Aralık Mevlana Haftasını kutluyoruz. Mevla’nınım vuslatının 751. Yıl dönümü. Çameli ilçesine geldik, Mevlana yı ve semayı öğrencilerimize tanıttık” dedi.

“Programlar devam edecek”

Öğrencilerin dini hakikatlere dikkatlerini çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yunus Çağdaş, “Hazreti Mevlana gibi değerli şahsiyetlerimizi, tarihimizin bize miras bıraktığı önemli şahsiyetleri öğrencilerimizin örnek olarak kabul etmesi bunlardan, haberdar olması ve hayat felsefelerini anlayabilmesi için Kuran’ın, sünnetin, Peygamber efendimizin cenabı hakkın yolundan nasıl gidebileceğimizin öğrenilebilmesi için böyle bir program tertip ettik. Çocuklarımızın dikkatini çekmesi içinde semazenlerimiz ve neyzenimizde bizlere bir gösteri sundu. Bundan sonraki zamanlarda da benzer programlarımız olacak. Çocuklarımız ne kadar dini hakikatlerimizden haberdar olursa, ne kadar oraya meyil ederlerse, ne kadar onların dikkatini bu yöne çekebilirsek o kadar karlı olduğumu ve hayatlarına böyle ışık tutacağına inanıyoruz. Programımızın yapılış gayesi de buydu” ifadelerini kullandı.