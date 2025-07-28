Çameli Belediyesi tarafından 11-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Geleneksel Çameli Kültür Turizm tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında, en güzel ve lezzetli balık pişirme yarışması yapılacak. Yarışmada dereceye giren şeflere ödüller takdim edilecek.

11-17 Ağustos tarihleri arasında Çameli Belediyesi tarafından 9. Geleneksel Çameli Kültür Turizm Tarım ve Doğa Sporları Festivali düzenlenecek. Festival boyunca konferanslar ve konserler düzenlenecek. Festival kapsamında 12 Ağustos’ta en iyi ve en lezzetli balık pişiren şefi bulmak için Çameli Elmalı Mahallesinde Balık Pişirme Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya Katılmak isteyen Balık ustaları ve şefler 12 Ağustos tarihinde sadece tavalarını yanlarına alarak yarışma alanında olmaları gerekiyor. Yarışmaya katılacak olan yarışmalardan sadece tava getirmeleri istenirken diğer ihtiyaç duyulan tüm malzemeler Çameli Belediyesi tarafından temin edilecek. Yarışmada dereceye giren şeflere ödül takdimi olacak.

En iyi balık ustasını aradıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kendine güvenen ustalarımız ve şeflerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.