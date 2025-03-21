DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri iki tarafın anlaşmaya varması ile imzalandı.

Çilimli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzun bir maratonun ardından karara bağlandı. Tarafların önerileri üzerine yapılan görüşmelerde karşılıklı anlaşma sağlanarak sendika üyesi çalışanların 2025 yılı maaşları da belirlendi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız "Belediyemizde emek veren çalışma arkadaşlarımızın haklarını en iyi şekilde korumak ve refahlarını artırmak adına çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, işçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde alabilmesi için yeni zam oranlarını belirledik. Gerçekleştirdiğimiz törenle sözleşmemizi imzalayarak, emeğin ve hakkaniyetin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen’de her zaman işçinin yanında olan Başkan Yılmaz Yıldız’a teşekkür etti.