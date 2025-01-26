Samsun’da çaldığı hafif ticari araç ile kaçan 19 yaşındaki hırsız, polisin film gibi kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ayvacık ilçe merkezine 18. kilometre uzaklıkta bulunan Karşıdöngel Mahallesi’nden sabaha karşı 55 ANR 12 plakalı hafif ticari aracı çalan inşaat işçisi O.D.(19) araçla kaçtı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından çalıntı aracın Samsun istikametine doğru geldiğini tespit etti. Sabah saat 07.30 gibi Samsun Ordu karayolundaki polis uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan O.D., araçla kaçmayı sürdürdü. Samsun polisi alarma geçti. Tekkeköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp bir araca da çarpan O.D., polisin yolu kesmesi üzerine kaldırıma çıkıp kaçmayı sürdürdü. Canik ilçesi Yeni Mahalle Stad Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde de bir araca çarpıp yoluna devam eden O.D., peşinde olan polis ekibine yakalanacağını anlayınca İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde aracı yola bırakıp yaya olarak kaçmaya kalktı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalama sonucu yakalanan O D., gözaltına alındı. Aracı çaldıktan sonra yaklaşık 70 kilometre sonra polisin film gibi kovalamacası sonucu yakalanan O.D. polis tarafından Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

O.D., aracı Ayvacık’tan Samsun’a kuzenin yanına gitmek için çaldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.