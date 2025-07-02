Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’ya yönelik hakaret içeren karikatüre tepki gösterilerek kınama mesajı yayınlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Leman Dergisi’nde Hazreti Muhammed’e yönelik yayımlanan karikatüre tepki gösterdi.

Açıklamada, "Son günlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik, mizah kısıvesi altında yapılan saygısız ve maksatlı ifadeler, toplumumuzun dini değerlerine açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür söylemler, ne ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir ne de toplumsal hoşgörü sınırları içinde kabul edilebilir. Doğrudan kutsal inançları ve toplumsal hassasiyetleri hedef alan bu nefret söylemini şiddetle kınıyoruz. İfade özgürlüğü, inançlara hakaret etme hakkı vermez. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak, inançlara saygının temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyor; dini ve toplumsal değerlerimizi hedef alan her türlü provokatif girişim karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.