Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde genç istihdamını artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek 'Ilgaz Tekstil ile Yükseliyor' projesi kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle üretime hazır modern atölyeler kurulacak. Toplam 70 milyon TL yatırımla ilçeye kazandırılacak tesisin faaliyete geçmesiyle en az 150 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) tarafından desteklenen proje ile Ilgaz'da yatırımcıların ihtiyaç duyduğu üretim altyapısı oluşturularak ilçenin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlıyor. Ilgaz Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde projenin protokol sözleşmesi Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı. Sözleşme töreninin ardından Başkan Öztürk ve Genel Sekreter Eraslan projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu.

Toplam bütçesi 70 milyon lira olan proje kapsamında Ilgaz ilçesindeki Küçük Sanayi Kooperatifleri bölgesinde 6 bin metrekare alan üzerine 3 bin metrekare kapalı üretim tesisi inşa edilecek. Tesis içerisinde üçü mobilya, üçü ise tekstil ve konfeksiyon sektörlerine yönelik olmak üzere toplam altı bağımsız, üretime hazır atölye oluşturulacak. Hazırlanacak modern üretim alanları, uygun kiralama modeliyle yatırımcıların kullanımına sunularak firmaların inşaat ve altyapı süreçleriyle zaman kaybetmeden üretime başlamalarına imkan sağlayacak.

Ilgaz'da kalkınmayı destekleyen stratejik bir yatırım

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, projenin hayata geçirilmesiyle bölgede en başta gelen işsizlik ve göç gibi sorunların çözümüne katkı sağlanacağını söyledi. Eraslan, '70 milyon TL gibi büyük bir kaynağı Ilgaz İlçemizde yatırıma dönüştürmek bizim için çok önemli. Üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte en az 150 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını bekliyoruz. Burada yan sanayi, lojistik, hizmet ve tedarik zincirinde oluşacak ekonomik hareketlilik sayesinde bölge ekonomisine de önemli katkı sunulacak. Hazır üretim altyapısı sayesinde, yatırım süreçlerinin hızlanması, yeni girişimlerin teşvik edilmesi ve ilçede kalıcı bir üretim ekosistemi ve istihdam oluşturmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Üretim ve istihdamı artıracak proje Ilgaz'da hayata geçiyor

Ilgaz'da üretim, istihdam ve göç konularında çözüm üretecek projenin ilçe için hayati önemine dikkat çeken Başkan Mehmed Öztürk, 'Sözleşmesini imzaladığımız proje ile ilçemizde 150 kişiye istihdam sağlayacak 3 bin metrekare kapalı alana sahip 6 bağımsız atölye inşa edileceğiz. Toplam 70 milyonluk TL bütçeli proje kapsamında 3 adet mobilya ve 3 adet de konfeksiyon atölyesi kurulacak. Bu yatırım ile ilçemizin üretim gücünün artmasına, yeni iş imkanlarının oluşturulmasına ve göçün azaltılmasına katkı sağlamış olacağız. Destekleri için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum. Projenin Ilgaz'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle hayata geçirilecek yatırımın, yalnızca yeni üretim alanları kazandırmakla kalmayıp Ilgaz'ın sanayi altyapısını güçlendiren, genç istihdamını artıran ve bölgesel rekabet gücünü yükselten önemli bir kalkınma hamlesi olması bekleniyor.