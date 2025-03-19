Çankırı Karatekin Üniversitesi, uluslararası akademik derecelendirme platformu SCİmago’nun son verilerine göre doğa bilimlerinde Türkiye 1’incisi olurken, diğer alanlarda da yüksek dereceler elde etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), uluslararası akademik derecelendirme platformu SCİmago’nun son verilerine göre doğa bilimlerinde Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasına girdi. ekoloji ,daavranış ve sistematik alanında Türkiye 1’incisi olan ÇAKÜ, orman bilimlerinde 6’ncı, bitki bilimlerinde ise 12’nci sırada yer aldı. Ayrıca sanat ve beşeri bilimlerde 39’uncu, inşaat mühendisliğinde 47’nci, tarım ve biyolojik bilimlerde 55’inci ve matematikte 56’ncı sıraya yükselen ÇAKÜ, bilimsel araştırmalara verdiği önem ve küresel rekabet gücüyle dikkat çekti.

Bu başarının akademisyenlerin özverili çalışmaları sayesinde elde edildiğini belirten ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bilim üretmeye ve üniversiteyi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini vurguladı.