Floor Curlingte Türkiye ikincisi olan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu’nu tebrik eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporculara hediye takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları kapsamında 26-28 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, ikinci olan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu sporcuları, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca ve okul müdürü Yakup Öztürk, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret ederek başarıları kendisiyle paylaştılar. GSİM Müdürü Çakmur, başarılı sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti.

Çakmur, "Darttan sonra floor curlingte de şehrimizi gururlandıran Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu’nu tebrik ediyorum. Okul Müdürü Yakup Öztürk ile Antrenör Mahmut Atmaca’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca da, destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’e teşekkür etti.

Abdulkadir Moroğlu, Hamza Ürüşan ve Ebubekir Ürüşan’dan oluşan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız erkek takımı floor Curlingte Türkiye ikinci olarak gümüş kupayı Erzurum’a getirirken, Süreyya Kira, Zeynep Özden ve Rabia Dağ’dan oluşan takım ise Türkiye’nin en iyi sekiz takımı arasına adını yazdırmıştı.