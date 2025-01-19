Buz patencilerinin yeni rotası, ’Türkiye’nin en büyük buz pisti’ olan Çıldır Gölü oldu.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yer alan Çıldır Gölü, bu yıl değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen Çıldır Gölü, bu yıl yağışın az olması ve yüksek rakımın getirmiş olduğu avantaj ile buz patencilerinin yeni rotası haline geldi. 30 cm kalınlığındaki buzun üzerinde gölde patenle kayan ünlü sporcular, eğlenmeyi de ihmal etmiyor.

Ankara’dan gelen Fatmanur Aydın ile İrem Pekçen, Türkiye’nin en büyük açık hava buz pisti olan Çıldır Gölü’ne Atalay’ın yerine geldiklerini söyleyerek, ’’Çok soğuk donuyoruz ama ona rağmen gelip kaymaya, görmeye kesinlikle değiyor. Herkesi Çıldır Gölü’ne bekliyoruz" dedi.