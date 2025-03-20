Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteğini sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Elmalı ve İbradı’da üreticilere süt yemi desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, hayata geçirilen proje ile 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir, yüzde 15 hibeli 300 kilo yem desteği veriyor. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Büyükşehir ekipleri, Elmalı’nın Yuva, Hacımusalar, Zümrütova ve Tekke mahallesindeki 9 üreticiye talep ettikleri toplamda 316 çuval süt yemini teslim etti. Büyükşehir ekipleri, İbradı ilçesinde de 6 üreticiye 144 çuval süt yemi desteğinde bulundu. Üreticiler, besin değeri açısından oldukça kaliteli olan yemler memnuniyet duyuyor.