Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Bilim Merkezi’nde açılan "Ufkun Ötesinde" ve "7,5 Milyon Yıllık Fosiller" sergileri, geçmişin derinliklerinden uzaya kadar uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Bilim, teknoloji ve tarih severlerin ilgi odağı olan bu sergiler, ziyaretçilerine eşsiz bir keşif deneyimi sunuyor.

Kayseri, bilim ve tarihin buluşma noktasına dönüşürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Ufkun Ötesinde" ve "7,5 Milyon Yıllık Fosiller" sergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nde yoğun ilgi görüyor. Uzay bilimlerinden paleontolojiye, insanlık tarihinin en heyecan verici yolculukları ve doğanın milyonlarca yıl önceki izleri bu sergilerde bir araya geliyor. Kayseri’nin bilimsel vizyonuna katkı sağlayan bu iki sergi, gençlerin geleceğe yönelik ilham alacakları bir platform sunuyor.

Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerini ufkun ötesine taşıyan bu sergilerle, bilimsel bir yolculuğa çıkarıyor ve Kayseri’nin bilim ve kültür alanındaki öncü kimliğini pekiştiriyor. Sergiler, okul gruplarından bireysel ziyaretçilere kadar geniş bir kitleye hitap ederek büyük bir ilgiyle ziyaret edilmeye devam ediyor.

"Ufkun Ötesinde" sergisi, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’na dair pek çok önemli detayı meraklılarıyla buluşturuyor. Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in uzaya götürdükleri eşyalar, deney malzemeleri ve uydu maketleri, ziyaretçilere uzay yolculuğunun heyecanını yaşatıyor.

Bir diğer dikkat çeken ve yoğun ilgi gören sergi ise yaklaşık 7,5 milyon yıl önce yaşamış hayvanların fosillerine yer veren "7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi" oldu. Kayseri’nin Yamula Barajı çevresindeki kazılardan çıkarılan bu fosiller, hem bölgenin paleontolojik geçmişine ışık tutuyor hem de dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve keşifçileri, Kayseri Bilim Merkezi’ndeki bu eşsiz sergilerde buldukları ilhamla yeni ufuklara yelken açacak.