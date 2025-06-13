Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çatısı altında hizmet veren e-ticaret sitesi e 38, Babalar Günü’ne özel e 38 marka ürünlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘üretim ve istihdama tam destek’ vizyonu doğrultusunda yaklaşık 200 ülkeye açılan ve belediyeler arasında Kayseri Büyükşehir’e, e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye ünvanını kazandıran e 38, özel gün ve haftalarda özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

KAYMEK bünyesinde hizmet veren e-ticaret platformu e 38, Babalar Günü’ne özel e 38 marka ürünlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

Bazı özel gün ve haftalarda kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin yüzünü güldüren Büyükşehir’in dijital platformu e 38, Babalar Günü’ne özel yüzde 20 indirim kapsamında birbirinden özel ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunuyor.

Kendi imkânları ile ürettikleri el emeği ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vererek destek olan e 38 dijital platformu, aynı zamanda KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru eserleri de beğeniye sunuyor.