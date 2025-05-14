Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen ‘Aileler Yarışıyor’ etkinliği Kayserililerden yoğun ilgi gördü. 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü’ne özel eğlence ve spor aktivitesiyle dolu etkinlikte ebeveynler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Şehirde spor denilince akla ilk gelen kuruluşlardan biri olan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş., dev spor organizasyonları ve kaliteli spor kurslarının yanı sıra zengin içeriklere sahip dopdolu etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Spor A.Ş. tarafından 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü’ne özel ‘Aileler Yarışıyor’ etkinliği düzenlendi. ‘Anne + baba, anne + baba + 1 çocuk ve anne + baba + 2 çocuk şeklinde yarışma kategorilerinde düzenlenen etkinlik ailelerden büyük bir ilgi gördü. Güç, zekâ ve yetenek gerektiren parkurlarda, heyecan ve rekabet dolu renkli anların yaşandığı etkinlikte aileler Spor A.Ş. parkurlarında doyasıya eğlendi. Yarışma sonunda dereceye giren ailelere madalya ve kupalarını Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan takdim etti.

Büyükşehir Spor A.Ş.’nin Aile Yılı’na özel etkinliğinde verimli ve keyifli bir hafta sonu geçiren aileler, organizasyondan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Spor A.Ş.’ye teşekkür ettiler.