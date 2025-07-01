Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı’ndaki sağlık merkezinde çocuklara sünnet hizmeti veriliyor. 2022 yılından bu zamana kadar yaklaşık 3 bin çocuk, ücretsiz sünnet hizmetinden yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Sağlık Merkezi’nde verilen ücretsiz sünnet hizmetlerinde okulların kapanmasıyla büyük yoğunluk yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Merkezi bünyesinde sunduğu sünnet hizmetiyle hem ailelere ekonomik açıdan destek sağlıyor hem de çocuklara güvenli ve hijyenik bir ortamda sünnet hizmeti sunuyor.

Ücretsiz ve güvenli sünnet hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Sünnet Kliniği’nde görevli Dr. Ömer Şinasi Üstün, kliniğin hem sağlık standartlarına uygun şekilde tasarlandığını hem de çocukların konforu gözetilerek işlemlerin özenle yapıldığını belirterek, "Sünnet işlemleri, uzman ekipler tarafından tamamen steril şartlarda gerçekleştiriliyor. Ailelerden aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Hizmetin ücretsiz olması ekonomik açıdan destek sağlarken, hijyen ve güvenlik konusunda da ailelerin içi rahat ediyor" dedi.

Steril ortamda sünnet işlemi

Sünnet hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi veren Dr. Üstün, "Vatandaşlarımız öncelikle randevu alıyor. Çocuklarımızı öncelikle muayene ediyoruz. Sağlık açısından uygunluklarına göre işlemleri planlıyor ve aileye uygun bir tarih belirliyoruz. Belirlenen günde steril ortamda sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından aileleriyle birlikte çocukları evlerine gönderiyoruz. Sünnet sonrası bakımın takibi için de 15 gün sonra kontrollerini tekrar yapıyoruz" diye konuştu.

3 bin çocuğa sünnet hizmeti verildi

Sünnet hizmetlerine olan talebin özellikle yaz aylarında yoğunlaştığını vurgulayan Dr. Üstün, "Okulların kapandığı bu dönemde, özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklar için talep oldukça fazla. Okullar açıkken ise daha çok 0-3 yaş aralığındaki bebeklerimizin sünnetlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 bine yakın çocuğumuz bu hizmetten yararlandı" dedi.

Özel hastane standartlarında bir ortam

Çocuklarını sünnete getiren Hatice Celep, Büyükşehir Belediyesi’nin sünnet hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu hizmetten yaklaşık bir yıl önce yakınım aracılığıyla haberdar oldum. Daha önce büyük oğlumun sünnetini hastanede yaptırmıştım, ancak buranın hijyen ve konfor açısından hastane standartlarında olduğunu söylediler. Gerçekten de Antalya’ya yakışır modern ve temiz bir ortam. Küçük oğlum ana sınıfına gidiyor, bu nedenle okullar kapandıktan sonra başvurumuzu yaptık. Randevu süreci oldukça hızlıydı, yoğunluk olmasına rağmen 15 gün içinde sünnet işlemi gerçekleştirildi. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" diye konuştu.