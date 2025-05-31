Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmek amacıyla personele işaret dili eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kalkması amacıyla işaret dili eğitimi düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimler haftanın iki günü gerçekleşti. Büyükşehir personelinin işitme engelli vatandaşlar ile etkili iletişim sağlaması ve iletişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla verilen "İşaret Dili Eğitimi" 44 saat sürdü. Eğitimde; işaret dili, işaret dili alfabesi, iş terimleri, fiiller, okul ve eğitim işaretleri ile sağlık terimleri gibi konular işlendi. Eğitmen Betül Avcı tarafından verilen eğitime çok sayıda personel katılım sağladı. İşaret dili eğitimine katılarak bilgi ve becerilerini artıran personel, yalnızca mesleki anlamda değil, yoğun iş tempolarına rağmen aynı zamanda toplumsal sorumluluk anlamında da önemli adım atmış oldu.