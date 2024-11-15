İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent’te bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çevresini şehre yakışan bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Bölgedeki bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarıyla önce trafik akışını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi şimdi de bölgede peyzaj çalışması başlattı.

Yapımı süren Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında tamamlanarak trafiğe açılan bağlantı yolu viyadüklerin altında kalan, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin giriş kapısının da bulunduğu alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri viyadük altında kalan yaya bölgelerini estetik açıdan güzelleştirerek kente yakışan bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Projeyle birlikte otogar çevresinde bakımlı yeşil alanlar, yaya güvenliğini sağlayacak yürüyüş yolları ve oturma grupları oluşturulacak. Şehre gelen yolcular otogardan çıktıktan sonra yeşil bir doku ve estetik bir kentsel tasarımla karşılaşacak.

Yeni yıl öncesi tamamlanacak

Çalışmaları yeni yıl öncesi tamamlamayı planladıklarını belirten Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Proje Sorumlusu Ecenaz Gök, “Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda başlattığımız bu projeyle, hemşehrilerimize ve İzmir’imize gelen yerli ve yabancı turistlere şehrimize yakışır bir karşılama alanı oluşturmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

Vandalizme dayanıklı uzun ömürlü ekipmanlar

Otogar önü çalışmalarında kullanılacak ekipmanın sürdürülebilir materyalden seçileceğini ifade eden Ecenaz Gök, “Bu alanın tasarımını yaparken vandalizme dayanıklı, ekiplerimiz eliyle tamirinin kolayca yapılacağı, dış koşullara dayanıklı, uzun ömürlü ve sürdürülebilir malzemeler tercih ettik. İlgili daire başkanlıklarımızca kentsel tasarım ve peyzaj çalışmalarını uyumlu bir şekilde yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.