Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kırtasiye ve Eğitim Desteği’ne başvurular başladı. Her öğrenciye destek olmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Bursa’da hiçbir çocuk yalnız değildir" dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile Bursa’yı güvenli bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve ailelerine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için verilecek ‘Kırtasiye ve Eğitim Desteği’ne başvurular başladı.

Kırtasiye Desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, kendi kimlik bilgileriyle 2-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Okul öncesi, anaokulu ya da açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lise öğrencisi için kayıt yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Detaylı bilgi ve başvuru için https://www.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2-31 Ağustos tarihleri arasında ailelerin Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesine girerek eğitime destek kampanyasına başvuru yapmasını istedi. Başvurular neticesinde her öğrenciye destek olmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmayı, destek vermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Eşit haklardan yararlanmasını istiyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bursa’da hiçbir çocuk yalnız değildir. Yalnız da kalmayacaktır" diye konuştu.