İzmit eski fuar alanındaki çalışmalarda sona gelindi. Birbirinden farklı sosyal alanlarıyla içeriği zenginleştirilen toplam 278 bin metrekare alan yepyeni görünüme kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 278 bin metrekarelik İzmit Millet Bahçesi’nin yapım çalışmalarında sona geldi. Yaz sonuna doğru açılması planlanan millet bahçesi şehrin yeni yaşam merkezi olacak. Projenin ilk adımı ömrünü tamamlamış yapıların yıkılmasıyla atıldı. Ardından zemin iyileştirme işlemleri titizlikle tamamlandı. Fuar alanının altyapısı da tamamen yenilenerek; atık su, yağmur suyu ve elektrik hatları, şehrin 50 yıllık altyapısı dikkate alınarak yeniden düzenlendi. İlk etapta yer alan 7 kafeteryanın tüm imalatları tamamlandı. Kafeteryalara ulaşımı sağlayan yollar ve otopark çalışmaları da bitirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi tamamlanan kafelerin kiralama ihalesine çıkılması planlanıyor. Bu bölgede kurulan KOBİS bisiklet durağı, modern çocuk oyun alanı ve otopark da vatandaşların hizmetine sunuldu.

170 araçlık açık otopark vatandaşların kullanımına sunuldu

İzmit Millet Bahçesi’nin şehir merkezine bakan yüzü olan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yürütülen kaldırım, durak cebi, otopark çıkışı ve durak yenileme çalışmaları tamamlandı. 170 araçlık açık otopark vatandaşların kullanımına sunulurken, araçların Millet Bahçesi’ne güvenli giriş-çıkışı için gerekli tüm altyapılar da hazır hale getirildi. Fuar alanında yer alan Mustafa Pehlivan Camii çevresindeki duvarlar kaldırılarak camiye doğrudan erişim sağlandı. Cami şadırvanı ve WC’lerin de tadilat çalışmaları yapılırken, ön alandaki doğal taş kaplamalar da tamamlanmak üzere. Bu alan, modern kent mobilyalarıyla donatılarak vatandaşların kullanımına açılacak.

833 adet ağaç ve 2 bin 637 çalı türü dikildi

İzmit Millet Bahçesi’nde bu zamana kadar; çınar ağacı, akçaağaç, ıhlamur, dişbudak, salkım söğüt, kayın ağacı, iğde ağacı, huş ağacı gibi çeşitli türlerden 833 adet ağaç dikildi. Ayrıca yine çeşitli türlerden olmak üzere 2 bin 637 çalı türü de alana dikildi. Kent hafızasında önemli bir yeri olan Fuar Gölü çevresinde ahşap platformlar ve iskeleler inşa edildi. Gölün farklı noktalarına yerleştirilen platformlarla hem yürüyüş hem de dinlenme alanları oluşturuldu. Ayrıca gölde başlatılan dip çamuru temizliği tamamlandı. Amfibi araçlarla yapılan temizlik sonrası gölün ekolojik dengesi gözle görülür biçimde iyileşti.

Akvaryumda son aşama

İzmit Millet Bahçesi içinde yer alacak bir diğer dikkat çekici yapı ise akvaryum olacak. Betonarme imalatları tamamlanan akvaryumun, yalıtım çalışmaları sonrası sahaya getirilen akrilik panellerin montajı da tamamlandı. Şu an test aşamasında olan akvaryum, doğa ve su altı yaşamını merak edenler için eşsiz bir deneyim sunacak. Fuar Gölü kıyısında yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen Kültür ve Sanat Merkezi’nde; 415 metrekare kafeterya, 675 metrekare kütüphane, 105 metrekare dijital kütüphane, 92 metrekare çalışma salonu ve bin 217 metrekare çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanları yer alacak. Bina tamamlandığında, İzmit gençliğine ve tüm şehre modern, işlevsel ve nitelikli bir kültürel mekân kazandırılmış olacak.

Tenis kulübü yeni yerine taşındı

İzmit Tenis Kulübü, Vinsan bölgesinde inşa edilen yeni tenis tesislerine taşındı. Eski yapıların kaldırılmasıyla birlikte bu alan da millet bahçesi projesine dâhil edildi. Tesviye, sulama sistemi ve çim serme işlemleri tamamlanmak üzere. İzmit Millet Bahçesi’nin içindeki yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, fitness bölgeleri, kent mobilyaları ve mini meydanlar büyük oranda tamamlandı. Sanayi Odası ile Ticaret Odası arasındaki yol imalatlarının bitmesiyle birlikte altyapı ve yol çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşılması hedefleniyor.