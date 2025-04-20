Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’in cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmasıyla Kemer’i güzelleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kemer’in cadde ve sokaklarında peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Kemer Atatürk ve Demokrasi Bulvarı’ndaki çalışmalarla birlikte Kemer’in cadde ve sokakları güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de Kemer Atatürk ve Demokrasi Bulvarındaki yağmur suyu mazgallarını açarak, tıkanmaya neden olabilecek çöp ve atıkları topladı. Çalışmayla, kuvvetli yağışlarda yanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.