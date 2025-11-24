Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genel sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürürken; sosyal destek kapsamında emeklilere de 2 bin 500 destek vereceklerini açıkladı.

Şimdiye kadar Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yanında olan, Burskoop aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak emeklilerin de yanında olmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilerin yanında olacaklarını belirterek, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin hayatına dokunan adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu yıl olduğu gibi yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira civarında destek oluyoruz. Kentimizde ikamet eden ve desteğimizden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi emeklilerimiz, 24 Kasım-7 Aralık 2025 tarihleri arasında, web sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilirler. Hemşehrilerimizin rahat bir yaşam sürmesini arzuluyoruz. Bayramlarda da desteğimizi sürdüreceğiz' dedi.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://e-belediye.bursa.bel.tr/Sosyalyardimbasvurusu/Bukapiemekli.aspx?talepid=778 adresi ziyaret edilebilir.